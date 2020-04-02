روت مواطنة أصيبت بفيروس كورونا الجديد هي وزوجها وابنتها، رد فعلها بعد علمها بالخبر، وكيف تسلل المرض إليهم، وكيف هي حياتها مع ابنتها داخل الحجر الصحي بأحد مستشفيات الطائف.
وقالت المواطنة نورة الشريف وفقاً لـ “عكاظ”، إن الفيروس أصاب زوجها في البداية بعد مخالطته لمصابين في مقر عمله بالرياض ولم يكن يعلم بأنه مصاب، وخضع لفحص مبدئي بأحد المستشفيات وأبلغوه بأنه يعاني من حساسية مؤقتة، ليقرروا العودة إلى الطائف براً.
وأضافت نورة أن الأعراض بدأت تشتد على زوجها بعد عودتهم إلى الطائف وبدأت طفلتها تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فتوجهوا إلى المستشفى لعمل تحاليل الكشف عن الفيروس وكانت نتيجة الثلاثة إيجابية.
وبيّنت أن وقع الخبر كان مؤلماً وقاسياً عليهم لكنها تمكنت من التغلب على الصدمة بمساندة والديها، وأدخلوا الحجر الصحي بمجمع الملك فيصل الطبي، حيث وضعت مع ابنتها في غرفة ووضع زوجها في غرفة أخرى.
وأوضحت أنها قضت حتى الآن أسبوعاً في الحجر الصحي مع ابنتها، وتقضي وقتها بممارسة هوايتها في الرسم والقراءة والتواصل مع أسرتها وصديقاتها، مضيفة أن أعراض المرض بدأت تختفي لديها عدا حاستي الشم والتذوق.
وعن حالة ابنتها وزوجها، أكدت أن حالة زوجها مطابقة لحالتها من حيث الشعور ببعض الأعراض، أما ابنتها فلم تكن تعاني سوى من ارتفاع في درجة الحرارة لمدة نصف يوم، ولم تكن حالتها متقدمة كوالديها.