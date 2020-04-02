قدّم رئيس الهيئة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الدكتور عبدالرحمن السديس، عبوات ماء زمزم لمنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية، تقديراً لجهودهم على متابعة تنفيذ قرار منع التجول بمكة المكرمة.
وأشاد السديس بجهود القطاعات العسكرية خلال جولة ميدانية على جهود قطاع الأمن العام والمرور والحرس الوطني وقوات الطوارئ، مؤكداً أن ما يقومون به من جهد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين محل تقدير.
وأشار إلى أن جميع القرارات الاحترازية التي تطبقها الدولة بتوجيه من القيادة، تصب في مصلحة المواطن والمقيم وقاصدي الحرمين الشريفين، داعياً الله أن يحفظ البلاد من كل شر وسوء.
وفق “أخبار 24”.