مصادر: إتلاف بضائع المسارات التي سلكها الباصق على عربات التسوق ببلجرشي

أفادت مصادر بأن البضائع التي كانت موجودة في المسارات التي سلكها الباصق على عربات التسوق في أحد المراكز التجارية ببلجرشي قد تم إتلافها من قبل لجنة مختصة بمتابعة قضية العامل المتهم.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن إتلاف البضائع جاء بناءً على قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تجنباً لانتقال العدوى للمتسوقين بالمركز التجاري، وذلك بعد رصد تحركات العامل من خلال الكاميرات الموجودة داخل السوق.
يُشار إلى أن النيابة العامة كانت قد لجأت في وقت سابق إلى الكاميرات الموجودة بالمركز لكشف ملابسات الواقعة، بعد أن أنكر العامل الذي يرقد الآن داخل مستشفى الملك فهد نظراً لثبوت إصابته بالفيروس، كل التهم الموجهة إليه.