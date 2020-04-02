بالفيديو.. من هو مترجم الإشارة الذي يظهر في المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات “كورونا”؟

تحدّث مترجم الإشارة الذي يظهر دائماً برفقة المتحدثين الرسميين للجهات الرسمية في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا”، عن بدايته في المهنة حتى عمله في التلفزيون الرسمي.
وقال المترجم علي الهزاني في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه بدأ تعلم لغة الإشارة منذ كان عمره 10 سنوات، من خلال 5 أصدقاء كانوا يسكنون في الحي الذي كان يعيش فيه.
وأضاف الهزاني أنه حاصل على بكالوريوس تربية خاصة وعين محاضراً بجامعة الأمير سطام في قسم التربية الخاصة، وانتقل بعد ذلك للعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وأوضح أن ظهوره على شاشة التلفزيون للحديث بلغة الإشارة جاء بعد تشجيع من فئة الصم أنفسهم، مبيناً أن إتقانه لغة الإشارة بهذا الشكل الاحترافي أتى بعد خبرة طويلة في التعامل مع هذه الفئة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | علي الهزاني.. رحلة طويلة مع “لغة الإشارة” بدأت في الـ10 من عمره#الإخبارية pic.twitter.com/lCkdHPikRE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١ أبريل ٢٠٢٠