“الصحة” تحث على استخدام تطبيقات التوصيل للتسوق للوقاية من “كورونا”

نوهت وزارة الصحة بضرورة استخدام تطبيقات التوصيل بدلاً من الذهاب للتسوق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة ضرورة اتباع عدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة وهي: الحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة، وتعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.
وأضافت أنه يجب المحافظة على مسافة آمنة لا تقل عن متر بينك وبين المتسوق، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها، والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق وأن يكون الدفع باستخدام بطاقة الصراف، مع أهمية تعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر، إضافة إلى مسح المعلبات، والحرص على غسل الخضار والفواكه. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الصحة بالجميع ضرورة القيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعتهم إلى سرعة التواصل مع مركز صحة 937 للرد على الاستفسارات وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالفيروس على مدار الساعة.