بالفيديو.. خطوات التقدم بطلب للأمن العام للحصول على إذن بالتنقل من مدينة لأخرى

كشف المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، عن الإجراءات والخطوات اللازمة للتقدم بطلب للحصول على إذن بالتنقل من مدينة لأخرى.
وقال العميد الشويرخ إن هناك بريداً إلكترونياً مخصصاً لتلقي الطلبات ودراستها وتلقي الوثائق التي تثبت الظرف الطارئ والاستثنائي الذي يتطلب التنقل من مدينة لأخرى.
وأضاف في مداخلة لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أنه تتم دراسة الطلب وفي حال التأكد من أنه ظرف استثنائي ترسل الموافقة والسماح بالانتقال لصاحب الطلب عن طريق رسالة عبر هاتفه المحمول.
وأوضح أن معظم الطلبات التي تأتي تكون متعلقة بزيارة الأقارب، وبالتأكيد هناك ظروف استثنائية تضطر صاحبها للتنقل كدواعي العلاج أو الظروف الإنسانية كحالات العزاء في حالة وفاة الأقارب. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن قرار منع التنقل بين المدن وُضع لأن الإجراءات الاحترازية تتطلب ذلك، مطالباً من الجميع بمحاولة التغلب على الظروف لأن أزمة الفيروس كبيرة على مستوى دول العالم وليس المملكة فقط.
ماهي إجراءات التنقل من مدينة إلى أخرى؟
المتحدث الرسمي باسم الأمن العام يجيب#كلنا_بالبيت_معالي_المواطن#معالي_المواطن pic.twitter.com/HA9ezkCRHt
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١ أبريل ٢٠٢٠