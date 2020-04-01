بالصور.. #بلدية_الخرج تكثف جولاتها علي مخابز التميس لمنع التزاحم.. وتغلق ثلاث مخابز مخالفة

كثفت بلدية محافظة الخرج متمثلة بإدارة الرقابة الصحية بصحة البيئة خلال جولاتها المكثفة على مخابز التميس للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات لمكافحة فايروس الكورونا ، ووضع مسافات بين الزبائن ومنع التزاحم والإهتمام بالتظافة العامة والنظافة الشخصية للعالملين والإلتزام بالزي ولبس الكمام وتوفير التجهيزات الاحترازية المطلوبة ، وتم إغلاق ثلاث مخابز لعدم توفر شهادات صحية وكذلك مخالفة الإشتراطات الصحية وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى .
وتنوه بلدية محافظة الخرج للمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر. السناب kharjmun1 .