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أخبار الخرج > بالصور.. #بلدية_الخرج تكثف جولاتها علي مخابز التميس لمنع التزاحم.. وتغلق ثلاث مخابز مخالفة
01/04/2020   10:21 م

بالصور.. #بلدية_الخرج تكثف جولاتها علي مخابز التميس لمنع التزاحم.. وتغلق ثلاث مخابز مخالفة

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كثفت بلدية محافظة الخرج متمثلة بإدارة الرقابة الصحية بصحة البيئة خلال جولاتها المكثفة على مخابز التميس للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات لمكافحة فايروس الكورونا ، ووضع مسافات بين الزبائن ومنع التزاحم والإهتمام بالتظافة العامة والنظافة الشخصية للعالملين والإلتزام بالزي ولبس الكمام وتوفير التجهيزات الاحترازية المطلوبة ، وتم إغلاق ثلاث مخابز لعدم توفر شهادات صحية وكذلك مخالفة الإشتراطات الصحية وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى .

وتنوه بلدية محافظة الخرج للمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بالتويتر. السناب kharjmun1 .

 

بالصور.. #بلدية_الخرج تكثف جولاتها علي مخابز التميس لمنع التزاحم.. وتغلق ثلاث مخابز مخالفة

أخبار الخرج
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