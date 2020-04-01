وزير التعليم: العملية التعليمية مستمرة والاختبارات حتى الآن في موعدها

تحدّث وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، عن مسار العملية التعليمية في المملكة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الوباء بين طلاب وطالبات المملكة.
وأكّد آل الشيخ، في تصريحات له عبر قناة “السعودية”، على أن العملية التعليمية مستمرة، وأن الاختبارات حتى الآن في موعدها وفق التقويم الدراسي المعتمد.
وأضاف وزير التعليم أنه لو كان لدى الوزارة خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة ستعلن عنها في حينها، حيث تم توفير 5 اختيارات للطلاب في المدرسة الافتراضية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك آليات للتقويم بما يكفل العدالة للطلاب.
#عاجل_السعودية | #وزير_التعليم: الاختبارات حتى الآن وفق التقويم الدراسي المعتمد، والوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة وستعلن عنها في حينها، ولطلاب الجامعات “كل طلاب وطالبة الأهم أن يواصل رحلته التعليمية وهناك آليات وطرق لعملية التقويم”.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/vwDjlpYP0J
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 1, 2020
حسب “أخبار 24”.