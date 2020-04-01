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أخبار محلية > وزير التعليم: العملية التعليمية مستمرة والاختبارات حتى الآن في موعدها
01/04/2020   10:08 م

وزير التعليم: العملية التعليمية مستمرة والاختبارات حتى الآن في موعدها

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تحدّث وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، عن مسار العملية التعليمية في المملكة في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الوباء بين طلاب وطالبات المملكة.

وأكّد آل الشيخ، في تصريحات له عبر قناة “السعودية”، على أن العملية التعليمية مستمرة، وأن الاختبارات حتى الآن في موعدها وفق التقويم الدراسي المعتمد.

وأضاف وزير التعليم أنه لو كان لدى الوزارة خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة ستعلن عنها في حينها، حيث تم توفير 5 اختيارات للطلاب في المدرسة الافتراضية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك آليات للتقويم بما يكفل العدالة للطلاب.

حسب “أخبار 24”.

وزير التعليم: العملية التعليمية مستمرة والاختبارات حتى الآن في موعدها

أخبار محلية
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