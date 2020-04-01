بالفيديو.. الإطاحة بعدد من المجاهرين بجرائم ومخالفات عبر مواقع التواصل

نجح رجال الأمن خلال الأيام الماضية في ضبط عدد من الجناة والمخالفين للأنظمة، بعد تداول مقاطع فيديو قاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، متباهين بذلك.
وأظهر أحد المقاطع مواطنا يخالف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن أحضر حلاقا لمنزله ووثق ذلك في مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتم القبض عليه.
وبيّن مقطع فيديو آخر شخصا يتحدث مع طفل في مكالمة مرئية عبر أحد التطبيقات، ويتحرش به بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية، فتم القبض عليه .
وكشف مقطع آخر عن مجموعة من الأشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليهم، كما قُبض على شاب آخر يتهكم ويسخر من الإجراءات المتخذة في تطبيق أمر منع التجول للوقاية من انتشار كورونا. وفق “أخبار 24”.
وتمكّن رجال الأمن من القبض على شاب يخالف أمر منع التجول، ويوثق تجاوزه لنقطة تفتيش أمنية بسرعة وتهور، ويستعرض بحيازته لسلاح ناري وإطلاق نار، ونشر فيديو بذلك.
في قبضة رجال الأمن . pic.twitter.com/p9QWwI2ho6
— الأمن العام (@security_gov) April 1, 2020