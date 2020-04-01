هل الإعفاء من المقابل المالي لمدة 3 أشهر يشمل التابعين أم لا؟ ..”الجوازات” تجيب

وجّه أحد المقيمين بالمملكة استفسارا إلى حساب الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر) عمّا إذا كان قرار تمديد الإقامات لمدة 3 أشهر مع الإعفاء من سداد المقابل المالي يشمل التابعين أم لا.
وأحال “أبشر” الاستفسار إلى “الجوازات “، فأجابت بأن المرافقين إذا كانوا مضافين مع رب الأسرة في “هوية مقيم” فإنه يشملهم تمديد الإقامة فقط، ولا يشملهم الإعفاء من المقابل المالي.
وأضافت أنه يجب أن تكون مهنة رب الأسرة من المهن التجارية وإقامته تنتهي خلال الفترة من 23-7-1441هـ الموافق 18-3-2020م وحتى تاريخ 9-11-1441هـ، الموافق 30-6-2020م. وفق “أخبار 24”.