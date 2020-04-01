“الموارد البشرية” تعلن ضوابط وشروط مبادرة تمكين الوافدين المنتهية عقودهم من المغادرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط وشروط المبادرة، التي كشفت عنها اليوم، بتمكين الوافدين المنتهية عقودهم من المغادرة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.
وأوضحت أن المبادرة تتضمن أن تقوم المنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي أدت لإيقاف الرحلات الجوية الدولية، حيث تتم دراسة الطلب لدى الوزارة والرد بالموافقة أو الرفض.
وأضافت أن الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية، وهي للمنشآت القائمة فقط، ومتاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتها “على رأس العمل”، ويتم إدراج جميع العمالة المطلوب مغادرتهم في طلب واحد، وإدخال بيانات العامل والموافقة على إقرار يتضمن عدة بنود.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن تلك البنود هي إصدار تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة، إنهاء حقوق العامل والتزاماته، إجراء كشف طبي، التعاون مع وزارة الصحة في حال ظهور أعراض تمنع سفر العامل، شراء تذاكر السفر، إيصال العامل لمحطة السفر والتأكد من سفره.
يُذكر أن المبادرة تنطلق من الحرص على الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية للمقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم في العودة لبلدانهم، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها جميع الدول بسبب الإجراءات الاحترازية من جائحة “كورونا”.