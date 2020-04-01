أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمن العام، العميد سامي الشويرخ، عن تلقي 37 ألف بريد الكتروني طلب مرسلوها الإذن بالخروج والتنقل أثناء وقت سريان منع التجول، وأنه ووفق على 300 طلب منها فقط.
وأوضح أنه تمت دراسة تلك الطلبات، واتضح أن جانبا كبيرا منها لا يتضمن ظروفا استثنائية أو ظروفا طارئة أو أخرى تتطلب السماح لأصحابها بالتنقل، وتم الاعتذار للبعض، وما تزال هناك طلبات تحت الدراسة.
وأضاف أنه تمت الموافقة على التنقل لـ300 حالة، والتي ثبت أنها بحاجة للانتقال لظروف إنسانية تتعلق بوفيات لأقارب من الدرجة الأولى، أو من لديه مواعيد طبية مجدولة مسبقا كالعلاج أو جرعات العلاج للأمراض الخطيرة.
#عاجل_السعودية | المتحدث الرسمي باسم #الأمن_العام: تلقينا 37 ألف بريد الكتروني، وتمت الموافقة على 300 طلب منها لظروفهم الطارئة والاستثنائية.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/UeqLhXRs98
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 1, 2020
وفق “أخبار 24”.