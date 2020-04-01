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أخبار محلية > “الصحة” : استقطاب 78 ألف متطوع صحي وتأهيلهم
01/04/2020   10:02 م

“الصحة” : استقطاب 78 ألف متطوع صحي وتأهيلهم

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أطلق مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة مبادرة “الممارس الصحي مستعد”، لاستقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم، ليكونوا على استعداد في حال الحاجة إليهم للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة، اليوم (الأربعاء)، أن عدد المسجلين في المبادرة بلغ أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة، فيما أطلق المركز أيضاً مبادرة “مجتمع واعي”، بهدف تفعيل التطوع الميداني.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية التطوع الصحية، سفر بتار، إن حملة “مجتمع واعي” في الأسبوع الأول قامت بتدريب 5 آلاف متطوع عبر منصة دروب، وأهّلت 300 متطوع صحي ميداني. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هؤلاء المتطوعين قاموا بزيارة 44 حيا في الرياض، ووزعوا أكثر من 4 آلاف حقيبة توعوية، كما أجروا أكثر من 6 آلاف اتصال توعوي، فضلاً عن مشاركتهم في التوعية عبر وسائل التواصل والإعلام.

“الصحة” : استقطاب 78 ألف متطوع صحي وتأهيلهم

أخبار محلية
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