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أخبار محلية > متحدث “الموارد البشرية”: 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة كورونا
01/04/2020   10:01 م

متحدث “الموارد البشرية”: 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

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شارك المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم (الأربعاء)، في المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأكّد أبا الخيل أن الوزارة خصّصت مبلغ 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن نظام العمل بالمملكة لا يسمح بمنح إجازة للموظفين بلا أجر دون موافقتهم.

كما أضاف متحدث “الموارد البشرية” أنه تم صدور قرار بعدم إسقاط أي مستفيد من الضمان الاجتماعي للشهر الحالي، إلى جانب صدور قرار آخر بعدم إسقاط أي مستفيد من الضمان الصحي.وفق “أخبار 24”.

متحدث “الموارد البشرية”: 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

أخبار محلية
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