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أخبار محلية > “النيابة” تباشر التحقيق مع “مشهور” أحضر حلاقاً لمقر إقامته
01/04/2020   10:00 م

“النيابة” تباشر التحقيق مع “مشهور” أحضر حلاقاً لمقر إقامته

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باشرت النيابة العامة، اليوم (الأربعاء)، التحقيق مع أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي كان قدر صدر بشأنه أمر قبض، إثر نشره مقطع فيديو مصورا له يتضمن محتواه إحضاره حلاقاً في مقر إقامته.

وأكدت النيابة أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.

وشدّدت على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وترصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة “كورونا”، ويتم التعامل معها بحزم. وفق “أخبار 24”.

“النيابة” تباشر التحقيق مع “مشهور” أحضر حلاقاً لمقر إقامته

أخبار محلية
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