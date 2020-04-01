بالفيديو.. “آل الشيخ”: 42 مليون مشاهدة لدروس “عين”.. و1.2 مليون طالب جامعي في فصول افتراضية

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن الوزارة استطاعت أن توفر التعليم لأبنائنا وهم في منازلهم، وإن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء أمورهم على المنصات وأنماط المدرسة الافتراضية أو التعليم عن بعد.
وأوضح أن الأرقام شاهدة على التفاعل، حيث وصلت إلى أكثر من 42 مليون مشاهدة على قنوات “عين” على “يوتيوب” ودخول متعدد كبير على باقي المنصات ومشاهدة مباشرة لـ 20 قناة ثبت على الهواء مباشرة على الأقمار الصناعية، وتعيد القنوات الخطط الدراسية لكل يوم إلى أن يبدأ البث المباشر في اليوم التالي.
وأضاف أن الجامعات واكبت وتواصل تعليمها منذ اليوم التالي لتعليق الدراسة من خلال منصات تعليمية متعددة لكل جامعة، وهناك أكثر من 1.2 مليون مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي، تشمل الاختبارات والتكليفات، مشيراً إلى هناك نقلة نوعية حتى في ثقافة الطلاب والمعلمين وأعضاء التدريس، وشمل ذلك حتى الجامعات الأهلية. وفق “أخبار 24”.
#عاجل_السعودية | #وزير_التعليم: الجامعات تواصل تعليمها من اليوم التالي لتعليق الدراسة، أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/PtROZIVt5j
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 1, 2020
#كلنا_مسؤول | #وزير_التعليم: وصلنا إلى أكثر من 42 مليون مشاهدة على قنوات عين في اليوتيوب، هذا غير المشاهدة المباشرة. pic.twitter.com/e5TRaed9pq
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 1, 2020