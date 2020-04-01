26 مليون عملية على “أبشر”.. إنجازات التحول الرقمي ترفع تصنيف المملكة عالمياً

أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي تقريرها لعام 2019، الذي سلط الضوء على أهم إنجازات التحوّل الرقمي بالمملكة.
وتضمن التقرير مجموعة من الإنجازات في جميع القطاعات، وأبرزها قطاع الحكومة الذكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة “أبشر”، بوفر مالي يُقدر بـ 15 مليار ريال سنويًا، وأكثر من 44 مليون عملية تم تنفيذها في خدمة “النفاذ الوطني الموحد”.
وفي الخدمة المدنية، استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة، كما تم تقليص وقت إجراءات نهاية الخدمة لـ 48 ساعة، فيما تم تسليم أكثر من 3 ملايين شحنة عبر العنوان الوطني.
أما قطاع العدل، فقد تم تحقيق مفهوم محكمة بلا ورق، من خلال 75% خفض لاستخدام الورق وبـ 179 محكمة مشغلة للنظام الإلكتروني.
وعلى صعيد قطاع الصحة الرقمية، فقد تم حجز أكثر من 36 مليون موعد على منصة “موعد”، وتسجيل أكثر من 11 مليونا من سكان المملكة في “الملف الصحي الموحد”.
وشهد قطاع التعليم الرقمي حفظ أكثر من 36 مليون شهادة على نظام “نور”، فيما تضمن قطاع الثقافة والسياحة الرقمية، إصدار أكثر من 200 ألف تأشيرة إلكترونية من منصة التأشيرة السياحية.
وفي قطاع البنية الرقمية تمت تغطية 3 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وأكثر من 300 ألف منزل بشبكات النطاق العريض اللاسلكية. وفق “أخبار 24”.
وحصدت المملكة نتاج هذه المنجزات تقدما ملحوظا في المؤشرات الدولية، حيث حلّت في المرتبة الثالثة عالميًا لأكبر شبكات الجيل الخامس، ومن بين دول العشرين حققت المملكة المرتبة الثانية في تحرير النطاقات الترددية.
كما ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري في تقرير البنك الدولي من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 عالميًا، كما حققت المرتبة الثالثة بين دول G20 في الحوكمة التقنية، واحتلت مدينة الرياض المرتبة 30 للمدن الذكية والمستدامة، حسب تقييم منظمة الأمم المتحدة.
ونجحت المملكة أيضاً في احتلال المرتبة 13 عالميًا في متوسط سرعة الإنترنت، لتصبح سرعة الإنترنت المتنقل 50.80 ميجابايت/ثانية، فيما حققت سرعات تحميل الإنترنت الثابت في المملكة 50.68 ميجابايت/ثانية.