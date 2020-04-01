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أخبار محلية > متحدث “الأمن العام” يوضح آلية الاعتراض على مخالفات منع التجول
01/04/2020   9:56 م

متحدث “الأمن العام” يوضح آلية الاعتراض على مخالفات منع التجول

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أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ آلية الاعتراض على المخالفات المسجلة أثناء سريان وقت منع التجول، بعد تلقي تساؤلات عنها خلال الفترة الماضية.

وبين أن هناك فرق عمل شُكلت في مناطق المملكة من قطاعات الأمن الميدانية المعنية بالإضافة إلى الإدارات المعنية بالامن العام، وأنه تم إنشاء هيئة سُميت هيئة الفصل في مخالفات أنظمة منع التجول، داعيا من لديه اعتراض على المخالفات إلى اللجوء لهذه الهيئة للنظر في المخالفة ودراسة الاعتراض.

وناشد الشويرخ -خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا– الجميع عدم الخروج في فترة السماح بالتجول، إلا لمن لديه حاجة ملحة تتطلب بالفعل انتقاله أو تجوله أو تسوقه، والالتزام بالبقاء في البيت. وفق “أخبار 24”.

متحدث “الأمن العام” يوضح آلية الاعتراض على مخالفات منع التجول

أخبار محلية
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