أكدت نتيجة فحص البصمة الوراثية “DNA” أن الجـثة التي عُثر عليها قرب جبل النور في مكة المكرمة تعود لمعتمر تونسي مسن، يُدعى محمد المفتاحي، فُقد في مكة المكرمة منذ رمضان الماضي، بعد تطابق الـDNA مع ابن المفقود التونسي.
وقال حمدي المفتاحي نجل المفقود، وفقاً لـ”اليوم”، إن والده البالغ من العمر 82 عاماً فُقد منذ رمضان الماضي، خلال تواجده مع زوجته بمكة المكرمة، ضمن مجموعة كبيرة من المعتمرين التونسيين.
وأضاف أنه بسبب خلل وفوضى في التنظيم والحجز في الفندق، لم يتم جمع والده وزوجته بغرفة واحدة بل تم وضع الرجال بغرف منفصلة عن النساء، وحين لم يجد والده زوجته قام بالبحث عنها في الممرات، ومن وقتها فُقد ولم يُعثر له على أثر.
وكان حمدي المفتاحي أطلق نداء، طالباً مساعدته في العثور على والده، الذي اختفى بمكة المكرمة في رمضان الماضي، ووجد نداء المفتاحي تجاوبا من نائب رئيس العمرة، الذي وعد بالتواصل مع المفتاحي للحصول على المزيد من المعلومات.
وفق “أخبار 24”.