“الموارد البشرية” تعلن عن مبادرة لتمكين الوافدين المنتهية عقودهم من العودة إلى بلدانهم

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية المختصة على تنفيذ مبادرة تهدف لتمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي من منطلق الحرص على الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية للمقيمين، استجابة لرغبات بعضهم في العودة إلى بلدانهم، خاصة في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها جميع الدول بسبب الإجراءات الاحترازية من جائحة “كورونا”.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة رغبتها في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقاتهم التعاقدية مع منشآتهم وأصحاب عملهم.