أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1720.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الخاصة بمتابعة مستجدات جائحة كورونا في المملكة، أنه تم تسجيل ست حالات وفاة ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 حالة.
وأوضح أن من بين الإصابات الجديدة، حالة واحدة مرتبطة بالسفر، وبقية الحالات ارتبطت بالمخالطة الاجتماعية لحالات مصابة سابقًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 99 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 264 حالة.
وقد توزعت حالات الإصابة الجديدة بين: المدينة المنورة 78 حالة، مكة المكرمة 55 إصابة، الرياض 7 حالات، القطيف 6، إضافةً إلى ثلاث حالات في كل من جدة والهفوف، وحالتان في كل من تبوك والطائف، وحالة واحدة في الحناكية.
وفق “أخبار 24”.