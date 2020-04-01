“منشآت” تطلق عدداً من الخدمات عبر “مزايا” لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلقت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مجموعة من الخدمات عبر منصة “مزايا”، تهدف لخفض التكاليف والأعباء المالية على هذه المنشآت، لمساعدتها على النمو والنجاح، ورفع جودة الخدمات المقدمة لها.
وتتميز الخدمات التي تتيحها منصة “مزايا” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتنوع الأسعار المدعومة جزئياً أو كلياً، وتسهيل التزام هذه المنشآت بالمتطلبات النظامية، كما تسهم في خفض كلفة التشغيل للمنشآت المستفيدة وتحسين أدائها، بجانب تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.
ودعت “منشآت” ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تتيحها منظمة “مزايا” للتقديم عبر الرابط https://mazaya.monshaat.gov.sa ، وبعد التقديم سيأتي الرد للمتقدم عبر البريد الإلكتروني، لاستكمال المتطلبات، وبعد استكمال المتطلبات، يأتيه الرد بقبول الطلب من عدمه خلال مدة أقصاها 10 أيام. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف “مزايا” قطاعات: التعليم، الصناعات التحويلية، الأنشطة العقارية، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، الفنون والترفيه والتسلية، الكهرباء، والغاز والبخار والتكييف، بالإضافة إلى المعلومات والاتصالات.