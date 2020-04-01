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أخبار محلية > للمساهمة في مكافحة جائحة “كورونا”.. شركات الطاقة تدعم صندوق الوقف الصحي بأكثر من 500 مليون ريال
01/04/2020   4:56 م

للمساهمة في مكافحة جائحة “كورونا”.. شركات الطاقة تدعم صندوق الوقف الصحي بأكثر من 500 مليون ريال

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قدمت الشركات العاملة في القطاعات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة، والشركات المتعاقدة معها، دعما لصندوق الوقف الصحي بنحو 525 مليون ريال، وذلك لدعم الجهود الصحية في مكافحة جائحة فيروس “كورونا”.

وأعرب وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق الربيعة عن شكره وتقديره لوزارة الطاقة والشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيميائيات على تلك المبادرات الذاتية الداعمة للجهود الصحية الوطنية.

وأوضح أن التفاعل الذي أظهرته تلك الشركات، ليس مستغربا من القطاع الخاص في المملكة، الذي يحرص على المشاركة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن صندوق الوقف الصحي هو شخصية اعتبارية تأسس بقرار من مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعزيز دور المجتمع في مساندة الجهود الحكومية في التنمية الصحية.

للمساهمة في مكافحة جائحة “كورونا”.. شركات الطاقة تدعم صندوق الوقف الصحي بأكثر من 500 مليون ريال

أخبار محلية
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