أعلنت أرامكو السعودية والشركات التابعة لها، دعم صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بمبلغ 200 مليون ريال، مؤازرةً لمبادرات الوزارة لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجد.
وستساهم أرامكو بهذا الدعم لصندوق الوقف الصحي في دعم مبادرة أجهزة التنفس الصناعية لغرف العناية المركّزة، ومبادرة أجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة للمحاجر الصحية، ومبادرة أدوات الوقاية للممارسين الصحيين والمرضى.
وفي السياق ذاته، أطلقت أرامكو حملة تبرعات بين موظفيها تستهدف مساندة الأيتام والأرامل في مواجهة تبعات أزمة كورونا، بتوفير مواد غذائية أساسية، وأدوات الوقاية، ونشرات توعوية ومواد تثقيفية، حيث أكدت الشركة التزامها بدفع مبلغ مماثل لما سيقدمه موظفوها في هذه الحملة. وفق “أخبار 24”.