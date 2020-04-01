برأس مال 500 مليون ريال .. وزير “الموارد البشرية” يدشن “الصندوق المجتمعي” لتخفيف آثار “كورونا”

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار وباء “كورونا”، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، وعدد من الجهات ذات الصلة.
ويهدف الصندوق لتعزيز المشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، ومساندة الجهود الحكومية في التخفيف من آثار هذا الوباء، وحشد الجهود المجتمعية وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات المجتمعية في هذه المرحلة.
ويبلغ رأس مال الصندوق 500 مليون ريال؛ أسهمت الهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال، ووزارة الموارد البشرية بـ50 مليون ريال، فيما أسهمت الجهات الوقفية والمؤسسات الأهلية وبعض الشركات بمبلغ 50 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت هيئة الأوقاف في بيان أصدرته اليوم، أنه سيتم توجيه دعوات المشاركة إلى المؤسسات المانحة ورجال الأعمال والأفراد لتحقيق المستهدف من رأس مال الصندوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية من أبناء وبنات الوطن.
ويستهدف الصندوق تمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء، من الفقراء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وأصحاب المهن الصغيرة والعمالة المتضررة والطلاب المحتاجين والمنقطعين القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة وغيرهم.