250 طبيبا سعوديا قرروا البقاء في فرنسا للمساعدة في مواجهة جائحة “كورونا”

أعلنت السفارة الفرنسية في الرياض، عن قرار أكثر من 250 طبيباً سعودياً يشاركون في برنامج “التخصص الفرنسي – السعودي”، بالبقاء في فرنسا لمساعدة زملائهم في مكافحة جائحة فيروس “كورونا” الجديد.
وأوضحت السفارة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن تلك الخطوة تؤكد روابط التعاون القوية للغاية بين البلدين، معبرة عن تقديرها وشكرها لتضامن الأطباء.
يذكر أن فرنسا أعلنت حتى أمس (الثلاثاء)، تسجيل 499 حالة وفاة جديدة على أراضيها جراء وباء فيروس “كورونا”، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية 3523 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 52128 حالة. حسب “أخبار 24”.