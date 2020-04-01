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أخبار محلية > بالفيديو.. “السدحان” يستغل الحجر المنزلي ويقص شعر أحد أبنائه
01/04/2020   4:53 م

بالفيديو.. “السدحان” يستغل الحجر المنزلي ويقص شعر أحد أبنائه

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شارك الفنان عبدالله السدحان، متابعيه، بعضًا من نشاطه اليومي في أثناء الحجر الصحي المطبق حاليًا، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ونشر السدحان على حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو، وهو يقوم بقص شعر ابنه الذي اشتكى من طول شعره، في ظل إغلاق محلات الحلاقة منذ أسبوعين.

وكشف أن كل مَن يشتكي من طول شعره من أبنائه، يقوم بنفسه بحلاقته، داعيًا متابعيه للالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء في المنزل حفاظًا على سلامتهم.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “السدحان” يستغل الحجر المنزلي ويقص شعر أحد أبنائه

أخبار محلية
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