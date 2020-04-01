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اخبار رياضية > المريسل يكشف سبب عدم تعاقد النصر مع كونتي
01/04/2020   2:41 م

المريسل يكشف سبب عدم تعاقد النصر مع كونتي

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أكد الإعلامي عبدالعزيز المريسل أن نادي النصر تراجع عن التعاقد مع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي الأنتر الإيطالي الحالي.

وقال المريسل في تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي : “كنت أتمنى أن يقوم أحد الإعلاميين بسؤال كونتي عن حقيقة تدريب النصر أثناء تواجده في السعودية”.

وضاف أن النصر تراجع عن التعاقد مع كونتي بسبب أن الفكر الفني الخاص به لا تنطبق على الطريقة التي ينوي العالمي اللعب بها. وفق “المرصد”.

وأنهى المريسل ليؤكد أن الأيام ستثبت وجهة نظره الصحيحة، برفض نادي النصر المدرب الإيطالي لقيادة الفريق.

المريسل يكشف سبب عدم تعاقد النصر مع كونتي

اخبار رياضية
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