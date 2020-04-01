فحص طبي يحدد مصير الموسى مع الأهلي

يجري نوح الموسى لاعب الأهلي فحصا طبيا أخيرا لدى أحد الاستشاريين على موضع العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا في عضلات أسفل البطن (الفتاق) على يد الجراح الفرنسي جيل ريبول في مدينة دبي الإماراتية للتخلص من الإصابة التي لحقت به في عضلات البطن والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة. وقد حدد الطبيب الجراح مدة أسبوعين راحة للاعب بعد العملية قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من العلاج والتأهيل.
وينتظر أن يبدأ الموسى خلال الأيام المقبلة في المرحلة الأولى من برنامج العلاج والتأهيل الموضوع له من قبل طبيب الفريق بعد الاطمئنان على موضع العملية الجراحية بهدف اللحاق بما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي بعد قرار توقفه الاضطراري في حالة استئنافه بعد أن كان الموسم في حكم المنتهي بالنسبة له عقب قرار الأطباء بضرورة التدخل الجراحي للاستشفاء من الإصابة التي لحقت به لحاجته لفترة ليست قصيرة (شهرين) قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.
من جهة ثانية، يستعد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور حاتم بن جمعة رئيس الجهاز الطبي لوضع البرنامج العلاجي والتأهيلي الثاني والأخير لعدد من اللاعبين الذين اقتربوا من إنهاء برنامج العلاج والتأهيل الموضوع لهم خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتهم الثنائي معتز هوساوي ومحمد خبراني لاعبا خط الدفاع بعد أن استغل الجهاز الطبي فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية والآسيوية في متابعة استكمال اللاعبين المصابين في صفوف الفريق برامجهم العلاجية والتأهيلية الموضوعة لهم للاستشفاء من الإصابة والعمل على تجهيزهم بدنيا للمرحلة المقبلة تحسبا لاستئناف التدريبات واستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي. حسب “الشرق الأوسط”.
وعانى فريق الأهلي لكرة القدم منذ بداية الموسم الرياضي الحالي من غياب عدد من اللاعبين المؤثرين خلال المواجهات التي خاضها الفريق، حيث لم يهنأ باكتمال صفوفه طوال الموسم بسبب توالي الإصابات التي اجتاحت صفوفه وطالت أبرز نجومه، في مقدمتهم ثنائي خط الهجوم عمر السومة وزميله تفاريس اللذان فقد الفريق خدماتهما في أوقات حاسمة من منافسات الموسم، بجانب اللاعب جوزيف دي سوزا لاعب المحور البرازيلي ورباعي متوسط خط الدفاع كاملا، وتسببت جميعها في قلب حسابات جميع المدربين الذين مروا على الإشراف الفني على تدريباته منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، ابتداء من المدرب الكرواتي برانكو وثم السويسري كريستيان غروس حتى المدرب الحالي الصربي فلادان ميلوفيتش.
ويفقد فريق الأهلي لكرة القدم قبل التوقف الحالي للمنافسات المحلية عددا كبيرا من لاعبيه بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم ثنائي خط الدفاع معتز هوساوي ومحمد خبراني ومحمد العويس حارس المرمى ومهند عسيري مهاجم الفريق الذي يغيب عن المشاركة منذ بداية الموسم ونوح الموسى ويوسف الحربي الذي ينتظر أن يكون قد أكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الأجهزة الطبية وبات جاهزا للمشاركة في تدريبات الكرة الجماعية مع عودة التدريبات.