المطوع: الشهري متاح للهلال

أكد رئيس نادي الرائد فهد المطوع في حديث لـ”دنيا الرياضة ” بأن المهاجم صالح الشهري لا يزال يمتلك عقد ساري مع فريق الرائد لمدة موسمين.
وقال: “إن المهاجم صالح الشهري لاعب كبير ويمتلك إمكانات فنية عالية المستوى، صالح ممتاز وتألق مع الهلال ويعد صاحب أعلى معدل تهديفي في الفريق عطفاً على الدقائق التي لعبها، أعتقد أنه كان مكسباً لفريق الهلال هذا الموسم ولا يزال لاعباً ريداوياً وتبقى في عقده مع الفريق موسمان مقبلان”.
وأضاف “حتى هذه اللحظة اللاعب سيعود للرائد بعد انتهاء الموسم ولم تتم مخاطبتنا من نادي الهلال بشأن استمرار اللاعب لموسم قادم، ولو خاطبنا الهلال بتمديد إعارة اللاعب سنوافق بكل تأكيد والأولوية في ذلك ستكون لنادي الهلال”. وفق “الرياض”.