اللحياني: الهلال السعودي لن يتأثر بتقليل الأجانب

أوضح سلطان اللحياني قائد الوحدة السابق، أن الهلال لن يتأثر بفكرة تقليل عدد الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين.
وقال اللحياني في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد “تخفيض عدد الأجانب سيضر فرق منتصف الدوري وكذلك أصحاب المراكز المتأخرة”.
وأضاف “الهلال لن يتأثر بتقليص عدد الأجانب، فالفريق الأزرق يشارك في دوري أبطال آسيا بـ 4 أجانب فقط”.
وأشار “النصر سيتأثر بتقليص الأجانب رغم امتلاكه لعناصر محلية جيدة، كما أن أهلي جدة لن يتأثر لأنه يمتلك لاعبين سعوديين بنفس مستوى الأجانب”. وفق “كووورة”.
وأتم “تضرر الأندية مبني على اعتماد الفرق على العنصر الأجنبي في التشكيل، النصر أكثر الأندية المتضررة ثم اتحاد جدة ثم الأهلي”.