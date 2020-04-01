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اخبار رياضية > سعود الصرامي يُدشن هاشتاق خاص لماجد عبدالله
01/04/2020   2:38 م

سعود الصرامي يُدشن هاشتاق خاص لماجد عبدالله

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دشن  المتحدث الإعلامي بنادي النصر “هاشتاق” خاص على تويتر للتعبير عن الدور الكبير الذي قدمه اللاعب ماجد عبدالله أحد النجوم التاريخين بالكرة السعودي مع نادي النصر.

وغرد الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : ” #20_عاماً_من_المجد_يا_ماجد

من أول مباراة ظهر فيها أسطورة أسيا لكل العصور الكابتن ماجد في مباراة الفتح المغربي حتى أخر لقاء لنهائي أسيا لأبطال الكؤوس و التي توج بها العالمي باللقب الكبير و السهم الملتهب النجم المفضل لملايين عشاق الكرة فمشواره الرياضي جمع بين الفروسية و الأبداع”.

وفق “المرصد”.

سعود الصرامي يُدشن هاشتاق خاص لماجد عبدالله

اخبار رياضية
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