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أخبار المناطق > شرطة الرياض تعلن القبض على متجاوز النقطة الأمنية أثناء منع التجول بوادي الدواسر
01/04/2020   2:35 م

شرطة الرياض تعلن القبض على متجاوز النقطة الأمنية أثناء منع التجول بوادي الدواسر

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تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على شخص، نشر مقطع فيديو يوثق تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر- خميس مشيط بسرعة وتهور، غير ممتثل لأمر منع التجول.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن الشخص المشار إليه كان في حيازته أيضًا سلاح ناري، واستخدمه في إتلاف الممتلكات الحكومية (اللوحات الإرشادية) على الطريق في عدة مواقع، ونشر كل ذلك عبر مواقع التواصل، بغرض التباهي.

وأضاف أن المقبوض عليه مواطِن في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافه، واتُخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه. وفق “أخبار 24”.

شرطة الرياض تعلن القبض على متجاوز النقطة الأمنية أثناء منع التجول بوادي الدواسر

أخبار المناطق
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