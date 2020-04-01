ضبطت فرق الرقابة التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء مركبة تقوم بنقل وتوزيع أدوية ومستحضرات تجميل مخالفة سبق التحذير منها.
وقالت الهيئة إن الفرق التابعة لها بمنطقة جازان رصدت المركبة وضبطت بداخلها على نحو ألف منتج مخالف، وتم الاستدلال على مصدر هذه المنتجات تمهيداً لضبط بقية المنتجات المخالفة.
يذكر أن فرق الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والجهات المختصة الأخرى ضبطت خلال الأيام الماضية العديد من المنتجات الغذائية والطبية المخالفة، كان آخرها ما أعلنت عنه أمس الثلاثاء بضبط مستودع في الرياض بداخله أكثر من مليون منتج تجميلي وأجهزة طبية مخالفة.
وفق “أخبار 24”.