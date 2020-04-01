مساكن خاصة للعاملين بالمراكز والمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات “كورونا”

كشفت مصادر أن وزارة الصحة هيأت مساكن خاصة لمنسوبيها الذين يعملون بالمستشفيات والمراكز المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بـ”كورونا”، للإقامة فيها مؤقتاً، حماية لأسرهم وذويهم في حال الشك في أنه قد يكون هناك انتقال عدوى.
وفيما جعلت الوزارة السكن في هذه المساكن لمنسوبيها اختيارياً، وفقاً لـ”الوطن”، أبلغت منسوبيها العاملين بالمستشفيات المشار إليها بتعبئة استمارة التسجيل.
واشترطت على الراغبين في عزل أنفسهم بهذه المساكن التقيد بالزي الرسمي وإحضار بطاقة العمل، وعدم السماح بمشاركة السكن مع أي شخص غير مصرح له، وعدم استقبال الزوار داخل السكن والتقيد بالتعليمات الخاصة بالعزل، ومراعاة الالتزام بمواعيد الدوام والمبادئ الأخلاقية العامة، والالتزام بالواجبات الوظيفية والمواثيق السرية.