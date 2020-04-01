في رسالة طمأنة لأهاليهم .. مسؤول: 200 نزيل بدور المسنين في مأمن من “كورونا”

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي أن نزلاء دور رعاية المسنين والمسنات بالرياض في مأمن من فيروس “كورونا” الجديد.
ووجه السيالي رسالة طمأنة لأهالي النزلاء البالغ عددهم نحو 200 مسن ومسنة، لافتا إلى اتخاذ الدور كل الإجراءات الاحترازية لسلامتهم، تحت إشراف الكادر الطبي والاجتماعي والنفسي العامل معهم بنظام المناوبات، فضلا عن وضع خطة مبكرة لرعاية تلك الفئات.
وأوضح أن أبرز الإجراءات تمثلت في إخضاع جميع الكوادر العاملة في دور المسنين والمسنات للفحص البصري عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس عند مداخل الدور الرئيسة، للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بـ”كورونا” وتعزيز الوقاية منه ومنع انتشاره. وفق “أخبار 24”.
وبين أنه تم توفير أطقم طبية على مدار الساعة، ومنع الزيارات والتجمعات داخل الدور، وإلغاء جميع المواعيد الطبية للمستشفيات باستثناء الضرورية منها بالإضافة إلى تأمين كافة مستلزمات الوقاية وتجهيز غرف العزل عند الحاجة.