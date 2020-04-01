بالفيديو.. تواصل الأعمال الإنشائية في مشروع القدية الترفيهي بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية

تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع القدية الترفيهي جنوب غرب مدينة الرياض، رغم الظروف الراهنة المترتبة على تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).
وأكدت إدارة القدية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي دلّت عليها وزارة الصحة لمجابهة كورونا، حيث تجري أعمال الإنشاء في موقع المشروع بشكل آمن.
وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للقدية على “تويتر” مجموعة من الرافعات و”الكراكات” تواصل أعمال الحفر والجرف والإزالة، فيما لا يظهر أيٌ من العناصر البشرية على أرض الموقع.
يذكر أن مشروع القدية، الذي من المقرر أن يصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 7 أبريل 2017، ووُضع حجر الأساس له في 28 أبريل 2018. وفق “أخبار 24”.
ويمتد المشروع على مساحة ٣٣٤ كيلو متراً مربعاً، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2023، والمرحلة الثالثة والأخيرة منه في عام 2030.
تتخذ #القدية كافة الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة لضمان استمرار أعمال الإنشاء في موقع المشروع بشكل آمن. pic.twitter.com/dDWjZTOb49
— Q i d d i y a | ا لـ قـ د يـ ـة (@qiddiya) March 31, 2020