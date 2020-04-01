أقامت قوات الحرس الوطني نقاط تفتيش أمنية بعدد من شوارع المملكة لرصد المخالفين لقرار منع التجول، وذلك ضمن مشاركتها مع الأجهزة الأمنية الأخرى في تنفيذ الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا”.
وأظهرت صور جديدة نشرتها وزارة الحرس الوطني، ارتكاز عدد من أفرادها بآلياتهم العسكرية بجوار دوار الكويت بحي الملز بالرياض، وهم يباشرون مهامهم لضبط أي مخالفات لقرار منع التجول.
يذكر أن الأجهزة الأمنية المختلفة ضبطت خلال الأيام الماضية العديد من الأشخاص المخالفين لقرار منع التجول، الذي أعلنته السلطات المختصة والذي يستمر من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وفق “أخبار 24”.