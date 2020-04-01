“الإنذار المبكر”: رياح مثيرة للغبار وأمطار رعدية على أجزاء بمنطقة الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً عن وجود نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية على منطقة الرياض.
وأوضح التنبيه أن الحالة ستبدأ من السابعة من صباح اليوم (الأربعاء) حتى الثانية من فجر غدٍ (الخميس)، وتشمل العاصمة الرياض ومحافظتي الأفلاج والخرج، وتمتد إلى الحريق والدلم والدوادمي والرين والزلفي.
وأضاف أن الحالة المطرية تشمل كلاً من السليل والغاط والقويعية والمجمعة إضافة إلى المزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح، بجانب شقراء وضرما وعفيف. وفق “أخبار 24”.