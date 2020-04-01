نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “الإنذار المبكر”: رياح مثيرة للغبار وأمطار رعدية على أجزاء بمنطقة الرياض
01/04/2020   9:27 ص

“الإنذار المبكر”: رياح مثيرة للغبار وأمطار رعدية على أجزاء بمنطقة الرياض

+ = -
1093

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً عن وجود نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية على منطقة الرياض.

وأوضح التنبيه أن الحالة ستبدأ من السابعة من صباح اليوم (الأربعاء) حتى الثانية من فجر غدٍ (الخميس)، وتشمل العاصمة الرياض ومحافظتي الأفلاج والخرج، وتمتد إلى الحريق والدلم والدوادمي والرين والزلفي.

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل كلاً من السليل والغاط والقويعية والمجمعة إضافة إلى المزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح، بجانب شقراء وضرما وعفيف. وفق “أخبار 24”.

“الإنذار المبكر”: رياح مثيرة للغبار وأمطار رعدية على أجزاء بمنطقة الرياض

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095403.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.