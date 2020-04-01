قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، إن الزوجة التي تمتنع عن فراش الزوجية خوفاً من أن تصاب بفيروس كورونا ليست آثمة، وذلك حال كان زوجها لا يلتزم بالبقاء في المنزل.
ورد الشيخ المطلق على سؤال وجه له في برنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”، عن حكم امتناع الزوجة عن فراش الزوجية خوفاً من العدوى بفيروس كورونا.
وأوضح أن الزوج لا يلتزم بالجلوس في المنزل وعلى الزوجة أن تتحصن وتمتنع عنه وتدفعه للعزل الصحي 14 يوماً، كونها تخاف على نفسها وأولادها من العدوى، مستشهداً بقول الله تعالى: “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما”.
وفق “أخبار 24”.