شاهد.. ما المتطلبات الواجب على الفئات المستثناة من منع التجول إبرازها للجهات الأمنية؟

أوضحت قناة “الإخبارية” ما هي المتطلبات التي يجب على الفئات المستثناة من قرار منع التجول إبرازها للجهات الأمنية، خلال تجولهم في الشوارع خلال فترات المنع تجنباً للوقوع في المخالفة.
وقال مراسل القناة إن نقاط التفتيش الأمنية تطلب التحقق من بطاقة العمل بالنسبة لمنسوبي القطاع الإعلامي، وكذلك تطلب وثيقة تسمى “المشهد”.
وبيّن أن “المشهد” هي عبارة عن شهادة من الجهة التي يعمل بها الشخص، تفيد بأنه يعمل في وقت منع التجول في نطاق ضيق، وأنهم ملتزمون بالعودة لمنازلهم بعد الانتهاء من أعمالهم تطبيقاً بالإجراءات الوقائية.
عبر #سناب_الإخبارية.. ما هي المتطلبات التي يجب إبرازها للجهات الأمنية من قبل الفئات المُستثناة من #منع_التجول؟https://t.co/djTT5isqcm pic.twitter.com/zp8KR15YEm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣١ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.