“الصحة” تتفاعل مع سيدة اشتكت من المرض وتوصّل الدواء لمنزلها مجاناً

روت مواطنة كيف تفاعلت وزارة الصحة معها بعد اتصالها على الرقم (937)، وشكواها من شعورها بمرض وحاجتها الماسة للذهاب إلى المستشفى وتلقي العلاج.
وأوضحت السيدة عبر حسابها في “تويتر”، وتدعى “فاطمة”، أنها كانت مريضة ولم تتمكن من الذهاب إلى المستشفى؛ بسبب قرار منع التجول، وتواصلت مع الرقم (937) وشرحت لهم الأمر، مضيفة أن طبيباً تواصل معها وأصدر لها وصفة طبية بعد معرفة الحالة، وتولت إحدى الصيدليات توصيل الأدوية البالغ قيمتها 315 ريالاً لمنزلها دون أن تدفع السيدة ريالاً واحداً.
وتفاعل مغرّد مع المواطنة، حيث قال إن حبة علقت في حلقه وتواصل مع الإسعاف التي حضرت لمنزله خلال ربع ساعة فقط، وفحصوه ومنحوه تصريحاً للخروج إلى المستشفى، وظلوا على تواصل معه حتى صدر تصريح من الجهات المعنية بالخروج خلال فترة المنع. وفق “أخبار 24”.
فيما روى آخر موقفاً مشابهاً حين شعر بآلام شديدة في المعدة، وبعد تواصله مع وزارة الصحة ظلوا على تواصل معه وكانوا يتصلون عليه باستمرار للاطمئنان على صحته حتى صدر تصريح له بالذهاب للمستشفى.