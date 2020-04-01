بالفيديو.. ما هي أسوأ الاحتمالات التي قد تحدث جراء انتشار “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يجيب

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن أسهل طريقة لمعرفة أسوأ الاحتمالات التي قد تحدث جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، هي متابعة التجارب العالمية في بعض الدول التي تأخرت في التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.
وقال العبدالعالي في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، إن المملكة ما زالت في مراحل مبكرة واستباقية من تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبيناً أن الأهم من ذلك هو التزام الجميع بها لتجنب القصص المحزنة التي مرّت بها الدول الموبوءة بالفيروس.
من #أسئلة_كورونا المتداولة،
ما هي الاحتمالات التي قد تحدث؟
يجيب عليه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي. pic.twitter.com/uvsYS5anSi
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) ٣١ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.