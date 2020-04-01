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أخبار محلية > بالفيديو.. ما هي أسوأ الاحتمالات التي قد تحدث جراء انتشار “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يجيب
01/04/2020   9:23 ص

بالفيديو.. ما هي أسوأ الاحتمالات التي قد تحدث جراء انتشار “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يجيب

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن أسهل طريقة لمعرفة أسوأ الاحتمالات التي قد تحدث جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، هي متابعة التجارب العالمية في بعض الدول التي تأخرت في التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وقال العبدالعالي في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، إن المملكة ما زالت في مراحل مبكرة واستباقية من تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبيناً أن الأهم من ذلك هو التزام الجميع بها لتجنب القصص المحزنة التي مرّت بها الدول الموبوءة بالفيروس.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ما هي أسوأ الاحتمالات التي قد تحدث جراء انتشار “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يجيب

أخبار محلية
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