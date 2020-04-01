ألقت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، القبض على قناص حـوثي، وأظهر مقطع فيديو الأسير الحـوثي وهو يُقر بتلقيه تدريبات على يد إيرانيين وعناصر من حزب الله اللبناني.
وقال الأسير ويدعى عمر محمد صالح المراني، إنه تلقى تدريبات قليلة في أيام معدودة وتم الدفع به مع آخرين إلى الصفوف الأمامية وكان ينتمي لكتيبة تسمى كتيبة الموت.
وأضاف أنه وآخرين وقعوا في قبضة القوات المشتركة بعد 5 أيام من تمركزهم في موقع شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.
وتحدث عن اعتماد ملـيشيات الحـوثي على حبوب يسمونها حبوب الشجاعة تفقد متعاطيها شعوره ويتقدم للمشاركة في العمليات غير مبالٍ بمصيره، كما تستغل المناسبات الدينية للزج بأكبر عدد ممكن إلى جبهات القتال، مشيراً إلى أنه التحق بصفوف المـليشيات خلال مشاركته في فعالية المولد النبوي الأخيرة.
وفق “أخبار 24”.