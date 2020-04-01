“الوزراء” يقرّ ترتيبات لإدراج الأصول والقطاعات المراد تخصيصها في السوق المالية بالطرح العام

قرر مجلس الوزراء تحديد من الترتيبات لإدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، وذلك بطرحها طرحاً عاماً، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتضمن قرار “الوزراء” أن يكون الإدراج والطرح وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
كما قرر المجلس أن يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة أو شركات يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في شأن الدراسة التحليلية لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها.