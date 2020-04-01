حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الثلاثاء)، من خمسة أنواع جل معقم لليدين، وذلك لاحتوائها على نسبة أقل من الحد المسموح من مادة الإيثانول المعقمة.
وأوضحت الهيئة أن الخمسة أنواع هي: Pio pro Hand Sanitizer وSmscogel Hand Sanitizer وAntiseptic Hand Sanitizer وDiseno Hand Sanitizer و Deter Hygienic Hand Sanitizer، ودعت الجميع لعدم استخدامها وإعادتها إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه واسترجاع القيمة.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وسحب المنتجات الخمسة من الأسواق ومنع تداولها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وفق “أخبار 24”.