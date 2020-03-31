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أخبار محلية > خادم الحرمين يبدي تقديره للمواطنين والمقيمين على التزامهم بما صدر من إرشادات وتعليمات
31/03/2020   10:26 م

خادم الحرمين يبدي تقديره للمواطنين والمقيمين على التزامهم بما صدر من إرشادات وتعليمات

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أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقديره للمواطنين والمقيمين لتجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ووجّه خادم الحرمين، خلال انعقاد مجلس الوزراء عبر الشبكة الافتراضية اليوم (الثلاثاء)، شكره وتقديره لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيهما.

كما وجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز شكره لجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة والمتطوعين، على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ. وفق “أخبار 24”.

ودعا خادم الحرمين، الله عز وجل أن تسهم تلك الجهود في رفع الوباء وكشف البلاء عن المملكة وعن الإنسانية جمعاء.

خادم الحرمين يبدي تقديره للمواطنين والمقيمين على التزامهم بما صدر من إرشادات وتعليمات

أخبار محلية
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