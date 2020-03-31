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أخبار محلية > رسمياً.. “العدل” تطلق منصة المزاد الإلكتروني بدءاً من مدينة الرياض
31/03/2020   10:26 م

رسمياً.. “العدل” تطلق منصة المزاد الإلكتروني بدءاً من مدينة الرياض

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وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، بإطلاق منصة المزاد الإلكتروني بدءاً من مدينة الرياض، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل جميع مدن المملكة، وذلك لتمكن المستفيد من المشاركة دون الحاجة للحضور.

وتمكّن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، ما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.

وتهدف المنصة إلى رفع مستوى التنافسية، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفظاً لحقوق جميع الأطراف. وفق “أخبار 24”.

وكانت الوزارة قد أطلقت المنصة بشكل تجريبي، وشملت المرحلة التجريبية إقامة أربعة مزادات مختلفة على ستة عقارات، بمشاركة أكثر من 60 مزايداً، لتتجاوز قيمة العقارات المطروحة في المنصة 15 مليون ريال.

رسمياً.. “العدل” تطلق منصة المزاد الإلكتروني بدءاً من مدينة الرياض

أخبار محلية
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