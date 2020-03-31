تمكّن الفريق الطبي الجراحي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، أمس (الإثنين)، من إجراء عملية ولادة لسيدة تركية تبلغ من العمر 32 عاماً، حيث رُزقت بـ 5 توائم (3 أولاد وبنتان).
وكان الفريق الطبي قد استقبل الأم قبل أسبوعين، وأجرى الفحوصات اللازمة لها ووضعها تحت الملاحظة لاحتمالية حدوث ولادة مبكرة.
وأُدخلت السيدة التركية غرفة العمليات بعد أن لوحظت بعض التغيرات في حالتها، ما استدعى تدخل الفريق الطبي لإجراء عملية قيصرية.
وقُدّمت للسيدة التركية وأطفالها العناية الصحية والتمريضية، حيث نُقلوا لقسم حديثي الولادة، إذ إن فترة حملهم لم تتجاوز 32 أسبوعاً، فيما تراوحت أوزانهم ما بين 1200 و1600جم.
وفق “أخبار 24”.