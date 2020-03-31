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أخبار محلية > متحدث “الأمن العام” يحذر من التعاطف مع المتسولين: إعطاؤهم النقود يتسبب في نقل العدوى
31/03/2020   8:57 م

متحدث “الأمن العام” يحذر من التعاطف مع المتسولين: إعطاؤهم النقود يتسبب في نقل العدوى

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حذّر المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ من إعطاء النقود للمتسولين، لما قد يسببه ذلك من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الشويرخ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا، إنهم لاحظوا كثرة المتسولين وتجاوب الكثيرين معهم بإعطائهم النقود، مشيراً إلى أن هذا له آثار سلبية ويتسبب في انتقال العدوى، بسبب ملامسة النقود وانتقالها من يدٍ إلى يد.

ودعا الشويرخ إلى عدم التعاطف مع هؤلاء، إذ إن الجمعيات الخيرية والجهات المعنية في المملكة تقوم بعملها على أكمل وجه. حسب “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه يجري التعامل مع المتسولين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل وفق ما ينص عليه النظام.

متحدث “الأمن العام” يحذر من التعاطف مع المتسولين: إعطاؤهم النقود يتسبب في نقل العدوى

أخبار محلية
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