متحدث “الأمن العام” يحذر من التعاطف مع المتسولين: إعطاؤهم النقود يتسبب في نقل العدوى

حذّر المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ من إعطاء النقود للمتسولين، لما قد يسببه ذلك من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال الشويرخ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا، إنهم لاحظوا كثرة المتسولين وتجاوب الكثيرين معهم بإعطائهم النقود، مشيراً إلى أن هذا له آثار سلبية ويتسبب في انتقال العدوى، بسبب ملامسة النقود وانتقالها من يدٍ إلى يد.
ودعا الشويرخ إلى عدم التعاطف مع هؤلاء، إذ إن الجمعيات الخيرية والجهات المعنية في المملكة تقوم بعملها على أكمل وجه. حسب “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يجري التعامل مع المتسولين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل وفق ما ينص عليه النظام.
#عاجل_السعودية | متحدث #الأمن_العام: البعض يتجاوب مع المتسولين وإعطاءهم بعض النقود وهذه آثارها سلبية؛ في انتقال العدوى من يد إلى يد، وهناك جمعيات خيرية تقوم بعملها لهم.#كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/vmuk1lCZrJ
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٣١ مارس ٢٠٢٠